Автоматичну штурмову гвинтівку та боєприпаси до неї знайшли у мешканця Тернопільщини

На лаві підсудних опинився 58-річний житель Збаража. Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили нарізну автоматичну штурмову гвинтівку «CZ 807» та 39 патронів різного калібру, які він зберігав без передбаченого чинним законодавством дозволу.

Вилучені речові докази поліцейські направили на проведення відповідних експертиз, результати яких засвідчили, що штурмова гвинтівка належить до вогнепальної зброї, а набої являються боєприпасами, придатними до стрільби.

Після проведення обшуку жителя Збаража затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт щодо фігуранта до суду.

Санкція статті, яку інкримінують жителю Збаража, передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.