Автобуси не виходили у рейси, “швидкі” застрягали в заметах: що коїлося на Тернопільщині через нерозчищені дороги

Майже півсотні автобусів сьогодні не виїхали з віддалених населених пунктів області.

Про це повідомили на центральному автовокзалі. Перевізники відмовилися від рейсів через нерозчищені дороги.

У Шумському і Кременецькому районах автобуси потрапили у снігові пастки. Витягувати їх прибули рятувальники.

«Ми більше п’яти разів залучалися для надання допомоги постраждалим під час негоди, буксирування карет швидкої допомоги, для буксирування окремих автобусів з дітьми, туристами, а також для надання допомоги під час дорожньо-транспортних пригод», – повідомив начальник державної служби із надзвичайних ситуацій області Віктор Маслей.

За попередніми прогнозами синоптиків, складні погодні умови на Тернопільщині спостерігатимуться до 13 лютого. Цими днями через стрімкі температурні перепади посилиться ожеледиця. Це вимагатиме додаткових зусиль від комунальників. Чи впораються вони зі стихією, побачимо згодом.