У селі Струсів Тернопільської області сталася ДТП за участю вантажівки та рейсового автобуса.

Про це повідомляє інтернет-видання 0352.ua з посиланням на очевидців.

Як розповідають свідки ДТП, на момент аварії в рейсовому автобусі, що прямував до Івано-Франківська, перебувало більше двох десятків пасажирів. Відомо, що в аварії постраждало четверо людей.

На місці працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Проїзд дорогою перекрили.

На цій ділянці шляху вже неодноразово траплялися ДТП. Сьогодні ситуацію ускладнила мокра дорога. Деталі аварії будуть відомі згодом.

Фото та відео для 0352.ua надав Андрій Станько