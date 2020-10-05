Слідчі Територіального управління ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, що трапилось 2 жовтня на вул. Живова.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, близько 18 год в обласному центрі відбулось зіткнення службового автомобіля патрульної поліції «Toyota Prius» із мотоциклом під керуванням жителя одного із сіл Бережанського району.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його неповнолітній пасажир отримали травми, тяжкість яких встановлює судово-медична експертиза, пошкоджений службовий автомобіль УПП в Тернопільській області ДПП НП України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Встановлюються усі обставини автопригоди.