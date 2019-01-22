Аварії на дорогах Тернопільщини стаються через “130-х”

22/01/2019 Розмір тексту:

Від початку року на українських автошляхах виявили майже 4000 нетверезих кермувальників.

Загалом помітна незначна тенденція щодо зменшення кількості порушників 130-ої статті, – повідомив заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його словами, у 2018-му році поліцейськими зафіксовано понад 110 000 випадків керування у стані сп’яніння; у 2017-му році цей показник перевищував 114 000 тисяч.

«Цифри завжди говорять самі за себе. Я ж можу лише вкотре наголосити на тому, що доки водії будуть сідати за кермо нетверезими і нехтувати усіма правилами, доти ми будемо, зупиняти, виявляти, притягувати до відповідальності. Аж поки не зведемо цю проблему у нашій країні нанівець. Наразі, це одна з наших цілей і ми докладемо максимум зусиль щоб її досягнути. До слова, рік тільки розпочався, а ми вже маємо понад 4000 складених матеріалів за керування у стані сп‘яніння», – наголосив Олексій Білошицький.

Минулого року на Тернопільщині через нетверезих кермувальників трапилося майже двісті аварій.

Додамо, штраф за водіння у нетверезому стані – 10 200 гривень з позбавленням права керувати автомобілем упродовж року.

Софія Романська