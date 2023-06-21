Астрономічне літо: якої погоди чекати на Тернопільщині у найдовший день року?

21 червня – астрономічне літо. За прогнозами синоптиків, цього дня спостерігатиметься мінлива погода. Місцями пройдуть дощі та грози. Температура повітря сягатиме 27 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 21 червня погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У краї буде хмарно, місцями можливі грози. Вночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман.

«Цими днями буде спекотно. Температура повітря впродовж дня становитиме +25 +27 градусів. Переважно буде сухо. Спеки явної, сонця відкритого намагайтеся уникати, світла одежа натуральних кольорів і радіємо, що маємо можливість її носити разом із шортами, голими плечима й коліньми, на відміну від військових, яким спека дошкуляє значно сильніше. 21-го червня, розпочинається астрономічне літо з найдовшим днем і найкоротшою ніччю», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, далі на Тернопільщині спостерігатиметься більш спекотна погода. Дощів поменшає.