Випадки з життя нерідко наштовхують на більш загальні, навіть глобальні висновки. Про одну з таких історій йтиметься нижче.

Під час однієї з поїздок до Туреччини довелося стати свідком цікавої сцени. Вусатий турецький полісмен (чи то тамтешній шериф, чи дільничний, чи патрульний), екіпірований як належить – з пістолетом Glock в кобурі, якимось high-tech засобом зв’язку – вирішував вуличний конфлікт між двома групами молодиків. Двоє молодших, що, вочевидь, складали одне угруповання, зі східною експансивністю наскакували на старшого і значно дебелішого супротивника. Той, виставивши вперед напів зігнуту в лікті міцну правицю, тримав їх на поштивій відстані від себе і теж щось доводив з доволі лютим виразом очей. Полісмен, який саме нагодився, взявся енергійно “розрулювати” ситуацію. Спершу зробив жест, схожий на той, що ним рефері на боксерському рингу супроводжує команду “Break!”. Після цього повернувся до здорованя і щось заходився втовкмачувати тому – не надто різко і голосно, але твердо. Потім правою рукою відсторонив двох дрібніших учасників “розборки”, які спробували було захопити ініціативу і під прикриттям правоохоронця стусонути свого супостата. Відтак поліцейський приділив увагу їм і, супроводжуючи свої слова жестами вчителя в школі, щось доволі довго і терпляче втовкмачував їм. Розв’язки сцени я не дочекався – стирчати там далі у ролі роззяви-туриста було не зовсім зручно…

З позиції нинішніх драматичних для нашої країни подій і ролі в них Туреччини намагаюся провести певну паралель між тодішніми діями турецького копа і сьогоднішньою політикою цієї держави і, зокрема, її президента Ердогана в питанні війни України з Росією. Порівняння, можливо, не зовсім коректне – тоді Polis memuru (cебто, поліцай) залагоджував конфлікт між своїми співвітчизниками, а тепер же нащадок правителів Османської імперії начебто бере на себе роль миротворця у протистоянні між двома “іновірцями”. Водночас – претендуючи на суттєву роль у врегулюванні питання з поставками українського зерна за кордон. Тобто, стратегічно – у запобіганні спалаху голоду в світі. Не залізу, звісно, в голову і душу Реджепу Тайїпу Ердогану, але не виключаю, що він може навіть відчувати від цього якусь історично виправдану (на його погляд) зловтіху. І веде він себе по-східному далекоглядно і, сказати б, хитро. З одного боку, виступає за територіальну цілісність України і не пропускає російські військові кораблі через Босфор, а з іншого – не приєднується до західних санкцій проти Москви, просторікуючи про “особливий характер відносин з Росією”. Він в турків і справді якийсь “особливий”, адже важкувато уявити, як країна-член НАТО може, всупереч позиції керівництва Альянсу і США, закуповувати новітнє ракетне озброєння в потенційного противника. Та що вдієш – Схід таки справді справа тонка…

Турецькому копу декілька років тому, напевно, вдалося силою свого службового становища і переконання владнати той вуличний конфлікт, за яким я спостерігав. Чи вдасться нині зробити щось подібне керівництву Туреччини на міжнародній арені? Як взагалі розвиватимуться події в світі та на лінії українсько-російської війни? Якою буде ця зима? Яким буде завтрашній день?