Андрій Богданець, кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” по 163 виборчому округу, представлятиме у Верховній Раді інтереси тернополян.

Аби почути актуальні проблеми та прохання людей, Андрій Богданець провів чимало зустрічей з тернополянами. Серед іншого говорили про створення нових робочих місць, гідні зарплати, альтернативні джерела енергетики завдяки вітровим електростанціям та очистку Тернопільського ставу. Усі прохання, пропозиції та зауваження у виборчому штабі Богданця зібрали. Аби їх реалізувати, потрібна підтримка на загальноукраїнському рівні. Тому Андрій Богданець розповів про проблеми тернополян в Адміністрації Президента і отримав підтримку.

– Обговорили ряд проблемних питань для Тернополя і області, зокрема це створення нових робочих місць, залучення інвестицій в регіон. Також проблема Тернополя – очищення ставу. Я приємно вражений, що є розуміння з боку Президента, і в подальшому ми будемо працювати над вирішенням цих проблем, – каже Андрій Богданець, кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” по 163 виборчому округу.

Андрій Богданець запевняє, у новому парламенті тернополяни будуть мати підтримку і готовий працювати на благо мешканців Тернополя.