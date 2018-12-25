Аграрна партія вийшла на друге місце в області за кількістю обраних депутатів на виборах до ОТГ

25/12/2018 Розмір тексту:

Аграрна партія на Тернопільщині 23 грудня 2018 року на перших виборах до 5-ти ОТГ та на довиборах до Байківецької громади показала другий результат (за попереднім підрахунком голосів). 19 депутатів, що становить 16,67% симпатій виборців, 1 голова Настасівської ОТГ – висуванець партії, 1 голова Купчинецької ОТГ – переміг при підтримці партії, 2-й результат серед партійних осередків в Україні – це виборчі підсумки роботи команди під керівництвом голови Аграрної партії на Тернопільщині Івана Чайківського.

Про вибори та роботу за рік – наша з ним розмова.

Іване Адамовичу, ви задоволені результатом виборів?

У порівнянні з минулими виборами та на фоні того, як наша партійна організація спрацювала в порівнянні з іншими областями – так, більше задоволений. Це своєрідний підсумок роботи нашої команди за 2018 рік. Проте, турбує мене низька явка виборців (враховуючи, що це місцеві вибори), пасивність молоді та погана підготовка членів виборчих комісій. Щодо кандидатів, то по окремих округах боролися між собою доволі сильні особистості, які представляли різні партії. Конкуренція породжує якість. За такі громади хочеться порадіти.

Ви маєте особливий рецепт, який дозволяє Аграрній партії на Тернопільщині вже втретє перемагати на виборах до громад?

Коли ми підбирали кандидатів у депутати, то свідомо шукали людей, які вже щось зробили у своєму житті, досягли чогось, що може слугувати прикладом для інших. Саме тому нашим передвиборчим гаслом були слова: знаємо, вміємо, зробимо. Ми націлені на правду і засуджуємо популізм в будь-якому прояві. Люди мають знати реальний стан справ та бачити, хто що зробив з тих, хто претендує бути владою у громаді. Адже після реформи децентралізації треба не тільки думати, як витратити гроші, але і як їх заробити. Як збільшити доходи, а не закривати бюджетні установи та позбавляти людей роботи. Як створити нові робочі місця, а не декларувати, скільки наших співвітчизників поїхало на заробітки. Це принципово новий підхід у спілкуванні з виборцем і він дав нам наш результат.

Де було найважче?

Попри те, що наш висуванець повторно обраний головою і ми отримали 8 з 14 мандатів, найважчими для мене все ж таки були вибори до Настасівської громади. Бо це була оцінка зробленого нами за попередні роки. Це була оцінка реальних справ. Як бачите, ми екзамен на довіру до того, що ми робимо, пройшли.

Що плануєте робити далі?

Найперше (і ми говорили про це перед виборами) – налагодити діалог з іншими політичними силами. Ми зацікавлені в розвитку громади, а не у взаємному поборюванні. Хочемо наші зусилля сконцентрувати на залучення інвесторів, створення робочих місць, ефективне використання ресурсів та коштів громади, інвентаризації всього, що зараз ще не використовується для наповнення бюджету громад. Все це потрібно вкласти в благоустрій та покращення побуту людей. Ми прагнемо, щоб люди хотіли повернути в село та мали для цього всі можливості.