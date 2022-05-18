Аграрії на Тернопільщині відправляють гуманітарну допомогу в південно-східні області.

Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Підприємці відвозять пшеницю та крупи.

У деяких південно-східних громадах «зірвалася» посівна кампанія. Місцеві підприємства залишилися без сировини. Відтак їм допомагають наші виробники. «Аграрії відправляють багато гуманітарної допомоги в південно-східні області. Більше 700 тон пшениці вже завезено. Ми бачимо проблему у торговій мережі забезпечення круп. Наші виробники зараз звернули більше уваги на це. Також аграрії допомагають фінансово, перераховують кошти на армію», – зазначив Володимир Стахів.

Додамо, на Тернопільщині посівна кампанія виконана на 87%. Аграріям області вдалося засіяти зернобобові на 127% від запланованого показника. Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 489,0 тис. га. Наразі триває висадка пізніх культур: соя 96,5% та кукурудза на зерно 71,9%. Тернопільщина планує забезпечити продовольством не лише область, а й регіони, де провести посівну кампанію не вдалося.