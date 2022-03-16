Аграріям дозволили проводити посівну у нічний час. Угорщина готова надати Україні тисячу тон гуманітарної допомоги. Вимушено переселених осіб, які оселилися на Тернопіллі, запрошують на курси вивчення української мови. Про це йшлося на брифінгу ради оборони 16 березня.

Володимир Труш: «Тернопільщина – аграрна область. Тому, на Раді оборони прийнято рішення дозволити проводити посівну також у вечірній і нічний час. Для цього вони мають виконати ряд умов: повідомити про своє рішення голову військової адміністрації району, Нацполіцію, голову громади і військових, щоб працювати безпечно. Погода сприяє посіву, тому теба сіяти щоб було, що збирати і щоб не було гуманітарної кризи в області зокрема. Крім того, сільськогосподарські підприємства подають заявки щодо необхідної кількості пального для проведення польових робіт. Уряд бере на себе зобов’язання забезпечити підприємства аграрної сфери паливом, щоб посівна пройшла, згідно з графіками.

16 березня я зустрівся з головою Угорської Екуменічної Служби Допомоги Ласло Легелем. Він повідомив, що Угорщина передасть Україні тисячу тонн гуманітарної допомоги. Вантаж розподілять між такими областями: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька.

Триває вилучення автомобілів у водіїв напідпитку. Ще три автомобілі перевезли на штраф-майданчик. 17 березня розподілимо їх для потреб ЗСУ. Також ми обговорили, що робити із порушниками, які вдруге попадаються по 130 статті КУпАП. Їх доправлятимуть у військкомат, а звідти – на фронт».

Сергій Надал: «Організовуємо у Тернополі безкоштовні курси вивчення української мови. Буде ряд місць де таке навчання проходитиме. Так, курси на базі ТНПУ розпочнуться 18 березня. Навчання відбуватиметься дистанційно в режимі відеозв’язку. Можуть навчатися всі бажаючі. Це будуть не тільки лекції, а й практичні заняття».