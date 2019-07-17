Це питання зараз найбільше турбує штаби кандидатів, які у передвиборчій агонії шукають останні рішення, щоб привернути до себе інтерес виборців. І сьогодні “За Збручем” розповість про здобутки і втрати головних претендентів на мандат. Щоб нікого особливо не виділяти, головних кандидатів ми розташували в алфавітному порядку.

Барна Степан, Євросолідарність Петра Порошенка

Сильні сторони:

На старті виборів мав найбільшу з-поміж кандидатів впізнаваність, округ для себе вибирав сам, зробив ставку на активність у соцмережах та особисті зустрічі у колективах.

Слабкі моменти:

Не зовсім успішний бекграунд роботи головою Тернопільської ОДА. У зв’язку з цим – постійні звинувачення з боку опонентів. Крім того, конкуренти справедливо дорікали відсутністю серйозної допомоги місту у період перебування на посаді. Низький електоральний резерв для нарощування рейтингу як кандидата від партії Порошенка.

Зовнішня реклама:

Розпочав Степан Барна кампанію раніше за всіх. Користуючись посадовим статусом, вітав тернополян з різними святами. Потім з висоти на фоні Тернопільського ставу закликав обирати добробут (очевидно, власної партії ЄС) та рекламував об’єкти, які розпочали робитися за державні гроші у місті. Цікаво, що ні водна арена не добудована, ні східний об’їзд не збудовано, а тернополяни досі потерпають від заторів на Гаївському перехресті. Завершує кампанію Барна партійним гаслом про захист від проросійського реваншу.

Бицюра Леонід, Свобода

Сильні сторони:

Відносна впізнаваність у місті та причетність до загалом успішної у місті команди Сергія Надала.

Слабкі моменти:

Є відгомоном сильних сторін. У владі Леонід Бицюра занадто довго, а люди хочуть нових. Крім того, проти нього включилися опоненти міського голови, а сам голова, подейкують, дистанціювався від амбітного та занадто самостійного заступника.

Зовнішня реклама:

Від Бицюри вийшов всього один меседж про надійний вибір тернополян, підкріплений підтримкою об’єднання націоналістів. Чи вистачить цього? Не зрозуміло також, навіщо кандидату від такого об’єднання знадобилася публічна підтримка нафталінових екс-мерів Левківа і Кучеренка….

Богданець Андрій, Слуга народу

Сильні сторони:

Одна, але дуже вагома – належність до “Слуги народу”. Тренд на Зеленського, незважаючи на постійні закиди порохоботів, поки не спадає. Тому для кандидата від його партії – це шанс. До того ж зважаючи, що кандидати від типово проукраїнських партій фактично один в одного забирають голоси.

Ще одне сильне місце Богданця – відсутність політичного досвіду, а відтак і політичного бекграунду, який би тягнув рейтинг донизу.

Слабкі моменти:

Залежність від коливань рейтингу Зеленського.

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Кандидат також обійшовся одним меседжем. Точніше прив’язкою на бордах до “Слуги народу”. Крім того, збільшує свою прив’язку до партії фоновими відеосюжетами на телеканалах і у соцмережах.

Пастух Тарас, Самопоміч

Сильні сторони:

З політичної точки зору провів непогану каденцію у Верховній Раді, засвітивши свою позицію у багатьох резонансних питаннях. Наприклад, в організації блокади торгівлі на крові. Чи допоможе чисто політична складова йому перемогти у Тернополі – питання складне. Тернопільський виборець дуже примхливий.

Слабкі моменти:

Реноме Пастуха у місті підточила мерська кампанія 2015 року. Низький непрохідний рейтинг “Самопомочі”. Та ще й не дуже слухняна фракція у міськраді, яка всі роки працювала в “спайці” з БПП.

Зовнішня реклама:

Провів класичну політичну кампанію. Відзвітував на бордах про законотворчу роботу та безпековий напрямок, яким переймався в комітеті. В останній тиждень кличе тернополян на вибори…

Черкашин Максим, Голос

Сильні сторони:

Хороша комунікація з популярним у Тернополі Надалом, а, відтак, надія, що який-не-який адмінресурс буде допомогати. Ще один плюс мала би дати причетність до організації фестивалю “Файне місто”.

Слабкі моменти:

Мала впізнаваність серед містян та відсутність активного бекграунду в громадському секторі. Максим більше належить до диванної грантоїдської тусовки, ніж до тих активістів, які захищають права тернополян. Відтак, політично він нецікавий.

І ще один наразі мінус, який міг стати плюсом – занудна та інертна кампанія Вакарчука.

Зовнішня реклама:

Веде активну бордову та відеокампанію. На старті вдало прив’язався через борди до “Голосу” і Вакарчука. Та біда, що Вакарчук не росте) У відеоконтенті позиціонує себе як захисник інтересів Тернополя. У цьому є спроба прив’язатися до успіхів Надала. Щоправда, невідомо, чи є це мотивом для голосування за кандидата в нардепи.

Джокери:

Брич Богдан, Батьківщина

У одного з активістів революції Гідності, очевидно, мало ресурсів на повноцінну виборчу кампанію. Однак завдяки “Батьківщині” підвищить свою впізнаваність та шанси на місцевих виборах.

Побер Ігор, Удар

Проводить не подібну на інших кампанію. Відтак, може здивувати своїм результатом. Щоправда, не на користь Поберу грають короткі часові рамки.

Замість висновків

Інтрига щодо результатів виборів у місті не спадає. При дуже низькій літній явці (менше 50%) виграє той, хто приведе на дільниці своїх виборців. Не треба забувати, що ці вибори можуть стати прологом для дострокових місцевих виборів, які команда Зеленського збирається провести у жовтні-листопаді.