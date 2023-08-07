30 тисяч гривень, 10 тисяч доларів і тисячу євро поцупив з квартири тернополян злодій: його привела донька господарів. ВІДЕО

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила про те, що хтось проник в їхню квартиру, ймовірно, шляхом підбору ключа, та виніс усі збереження, а це 10 000 американських доларів, 1000 євро та 30 000 гривень.

Встановлюючи обставини крадіжки, співробітники карного розшуку з‘ясували, що в квартиру зловмисник не проник, а його привела донька потерпілих, адже дівчина зустрічається із 32-річним раніше судимим чоловіком. Як зізналася школярка, кавалер неодноразово бував з нею у помешканні й бачив, звідки вона бере батьківські кошти. У день, коли сталася крадіжка, молодик теж був у квартирі. Дівчина згадує, що декілька разів він ходив начебто в туалет в той час, коли вона була на кухні.

Потерпілі декілька днів між собою з’ясовували, куди могла подітися така велика сума грошей, адже донька не зізнавалася про гостювання кавалера. Розповіла вона це поліцейським.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний уродженець Києва, 1991 року народження. До слова, в минулому судимий за розбійний напад. Чоловік зізнається, що вкрав гроші, проте каже, що сума була меншою. Крадене він витратив на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.