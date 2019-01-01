20 кг бісеру і 2 км дроту: тернополянка створила рекордну ялинку. ФОТО

Про це жінка написала на своїй сторінці в мережі «Фейсбук», пишуть Тернополяни.

«Нарешті можу похвалитись. 9 місяців роботи, 20 кг бісеру і 2 км дроту і ось – 2-метрова красуня у моїй оселі і диплом “Книги рекордів України” на стіні», — йдеться в її дописі.

Отож, в руках пані Наталі відтепер є засвідчена Національним реєстром рекордів посвідка про те, що вона створила найбільший виріб з бісеру: найбільша ялинка з бісеру по авторській схемі, з великою затратою матеріалу. Рекорд був зафіксований в місті Одеса, де вона зараз проживає, на свято Миколая — 19 грудня.

За словами майстрині, виготовленням виробів з бісеру вона займається вже понад 10 років. За цей час створила безліч букетів та вазонів. А поштовхом до виготовлення ялинки з бісеру став звичайний «спортивний інтерес».