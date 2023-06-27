68 000 гривень жителька обласного центру перерахувала на невідомі банківські рахунки. Суму вона обумовила з роботодавцем-аферистом, який пообіцяв працевлашувати її онлайн.

Оголошення про віддалену роботу в одній з відомих торгових американських мереж жінка знайшла в Інтернеті. Менеджер по роботі з клієнтами, якому тернополянка написала в приват, розповів, що робота високооплачувана, однак потрібно пройти кількаденне платне навчання. Ціна питання – 1800 американських доларів. Таку необхідність аргументував тим, що лише після проходження курсів вона легко пройде всі співбесіди та обійме бажану посаду.

Жінка погодилася на умови і перевела на різні рахунки гроші. На цьому спілкування з роботодавцем завершилося, а оголошення зникло з мережі. Потерпіла звернулася в поліцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини шахрайства та наголошують: для того, щоб отримати якісний сервіс і справжню хорошу роботу, потрібно вибрати для співпраці надійну компанію.

Кандидата має насторожити, якщо в тексті оголошення про роботу не вказана адреса організації, немає контактів та посилання на офіційний сайт або сторінки в соцмережах, а також той факт, коли пропонують непропорційно високу зарплату. Якщо роботодавець переходить для спілкування у месенджер, просить у вас заставу, оплатити навчання або будь-який інший грошовий внесок – пропускайте такі вакансії.