Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна загрожує мешканці Тернопілля 2004 року народження.

Їй загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Протягом доби на лінію «102» надійшло три повідомлення про крадіжки. Всі вони трапилися в торговельному-розважальному закладі міста, розповіли у поліції.

Працівники охорони помітили неповнолітню дівчину, яка поводилася підозріло. У ході розмови вона зізналася, що поцупила речі з крамниць. Загалом своїми протиправними діями підозрювана завдала збитків на суму більше 1000 гривень. Про це повідомили поліцейських.

Крадійка в присутності батька та працівників ювенальної превенції добровільно повернула викрадені речі. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.