13% шкіл на Тернопільщині не зможуть розпочати очне навчання.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це переважно початкові школи у сільській місцевості.

Не працюватимуть очно ті навчальні заклади, які не мають якісних сховищ.

“13% навчальних закладів не зможуть відкритися для очного навчання. У них нема можливості мати укриття. Це переважно початкові школи у невеликих громадах. Законодавством дозволено використовувати укриття, які знаходяться до 100 метрів. На жаль, є такі об’єкти, де не буде проводитися навчальний процес. З головами громад проводиться робота. Будуть використовуватися шкільні автобуси. Всі охочі зможуть добиратися до навчальних закладів, де є укриття”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині вже перевірили всі школи та виші щодо наявності укриття. Більшість сховищ відповідають вимогам, ті навчальні заклади матимуть можливість працюватися очно або ж використовувати змішаний формат навчання.