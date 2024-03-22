Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності 50-річного жителя Тернопільського району, який, перебуваючи на посаді директора аграрного підприємства, розтратив чуже майно в особливо великих розмірах. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що одна з компаній уклала з приватним підприємством, яке на той час очолював фігурант, договір про зберігання зерна ріпаку для подальшого перероблення його на олію. Проте директор агропідприємства вирішив заробити на чужій продукції, знайшовши покупця за кордоном. Без погодження з власником товару уклав з іноземною компанією договори на експорт і реалізував 902 тонни чужої ріпакової олії вартістю понад 17,5 мільйонів гривень.

Частину незаконно отриманих за ріпакову олію коштів підозрюваний легалізував, конвертувавши їх у понад 3,5 мільйона гривень.

Протиправні дії директора підприємства викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Йому було оголошено про підозру за двома статями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинена шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт стосовно фігуранта до суду. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.