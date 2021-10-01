Працівники відділення поліції № 2 (м. Зборів) задокументували факт крадіжки вчинений в одному із навчальних закладів району.

Як повідомила заявниця, вона виявила пошкоджене вікно в одному із шкільних класів. Зі столу зникла комп’ютерна техніка.

У ході перевірки даної інформації працівники поліції встановили,що до протиправного причетний 12-річний хлопець. Він вже попадав в поле зору поліцейських за скоєння аналогічних злочинів.

Викрадене майно правоохоронці вилучили.

За протиправний вчинок малолітнього відповідальність понесуть батьки.