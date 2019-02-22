12 кандидатів мають довірених осіб у Тернопільській області

22/02/2019 Розмір тексту:

До початку роботи окружних виборчих комісій 12 із 44 кандидатів у Президенти зареєстрували своїх довірених осіб у територіально виборчих округах Тернопільської області. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на пост Президента. Так, список претендентів на посаду Глави держави містить 44 особи, із них громадяни обиратимуть Президента України 31 березня 2019 року.

Голосування мешканців Тернопільської області на чергових виборах буде організовано на 5 територіальних виборчих округах. 18 лютого ЦВК утворила окружні виборчі комісії. Кандидатури до складу ОВК подавали кандидати на пост Президента України (по одній особі до однієї виборчої комісії). 19 та 20 лютого ОВК проводили свої перші засідання та приймали присягу.

Окрім цього деякі кандидати, після своєї реєстрації, подавали заяви до ЦВК щодо реєстрації довірених осіб в територіальних виборчих округах. Станом на 20 лютого, відповідно до постанов ЦВК, у Тернопільській області є довірені особи Андрія Садового, Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка, Руслана Кошулинського, Руслана Ригованова, Олега Ляшка та Сергія Тарути. Вони мають по одному представнику в кожному виборчому окрузі. А також є представники кандидатів Юрія Дерев’янка, Олександра Данилюка, Геннадія Балашова, Володимира Зеленського та Валентина Наливайченка в кількох округах.

Першим із кандидатів, хто подав заяву про реєстрацію довірених осіб у територіально виборчих округах Тернопільської області, був Андрій Садовий. 18 січня ЦВК у постанові №75 затвердила перелік таких осіб. У додатку до документу зазначено, що Роман Свистун представлятиме кандидата у ТВО №164, Андрій Костюк – у ТВО №165, а Тарас Навольський – у ТВО №167. Пізніше, постановою №175 було зареєстровано ще двох довірених осіб цього кандидата: Тараса Пастуха (ТВО №163) та Наталію Михно (ТВО №166).

8 лютого у постанові №279 ЦВК затвердила список довірених осіб Юлії Тимошенко. У Тернопільській області ними стали: Микола Сліпченко (ТВО №163), Валерій Домбик (ТВО №164), Тарас Продан (ТВО №165), Оксана Стадник (ТВО №166) та Євстахій Гевко (ТВО №167).

Також цьому дня на засіданні ЦВК прийняла постанову № 281, в якій зареєструвала довірених осіб Руслана Кошулинського. На Тернопільщині до списку ввійшли: Олег Сиротюк (ТВО №163), Тарас Дячун (ТВО №164), Олег Любінський (ТВО №165), Наталя Турецька (ТВО №166) та Василь Габор (ТВО №167).

Рішення ЦВК щодо реєстрації довірених осіб кандидата Олега Ляшка затверджене у постанові №287 від 11 лютого. У межах Тернопільської області цими представниками є: Тетяна Семусь (ТВО №163), Роман Чернета (ТВО №164), Володимир Курило (ТВО №165), Сергій Стець (ТВО №166) та Віталія Ковальчук (ТВО №167).

Окрім того, у Тернопільській області довірених осіб має Анатолій Гриценко. Відповідно до постанов ЦВК №157, 173 та 296, інтереси цього кандидата у регіоні представлятимуть: Петро Ландяк (ТВО №163), Ігор Василів (ТВО №164), Олег Шуляр (ТВО №165), Арсен Марчишак (ТВО №166) та Соботяк Володимир (ТВО №167).

16 лютого ЦВК на своєму засіданні зареєструвала також довірених осіб кандидата Руслана Ригованова. У Тернопільській області, відповідно до постанови №328, до цього списку ввійшли: Роман Мацюк (ТВО №163), Вікторія Токар (ТВО №164) Ірина Нечай (ТВО №165), Ярослав Козак (ТВО №166) та Любов Крупа (ТВО №167).

19 лютого на засіданні ЦВК прийняла рішення щодо довірених осіб Володимира Зеленського. Відповідно до постанови №335, ними є: Віктор Гевко (ТВО №163), Ігор Мельник (ТВО №164), Сергій Волинський (ТВО №166) та Назарій Карамишев (ТВО №167).

У постанові №346 від 20 лютого ЦВК затвердила список довірених осіб Сергія Тарути. В територіально виборчих округах Тернопільської області його представлятимуть: Маріанна Яцюта Валеріївна (ТВО№ 163), Олег Цетнар (ТВО №164), Людмила Ліштаба (ТВО №165), Віктор Трущенков (ТВО №166) та Оксана Коляса (ТВО №167).

Валентин Наливайченко має трьох довірених осіб у Тернопільській області. Відповідно до постанови ЦВК №176 від 1 лютого, у ТВО №163 його представлятиме Петро Мандзій, а згідно з постановою ЦВК №306 від 13 лютого, у ТВО №165 – Наталія Флиста та у ТВО №167 – Ірина Госович.

Юрій Дерев’янко, Геннадій Балашов та Олександр Данилюк мають по одні довіреній особі в Тернопільській області. Інтереси кандидата Дерев’янка у виборчому окрузі №163 представлятиме Василь Фіялка (постанова ЦВК №258 від 7 лютого), Данилюка у ТВО №167 – Любов Дмитраш (постанова ЦВК № 311 від 15 лютого), а Балашова у ТВО №166 – Святослав Жукевич (постанова ЦВК №342 від 20 лютого).

Відповідно до частини 1 статті 67 Закону України «Про вибори Президента України», кандидат на пост Президента України може мати по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі. Для цього він, після своєї реєстрації, повинен подати відповідну заяву до Центральної виборчої комісії. Відповідно до частини 3 цієї статті, не пізніше третього дня після надходження документів, ЦВК реєструє довірених осіб кандидата та видає уповноваженому представнику їх посвідчення.

У статті 67 Закону також описані повноваження довірених осіб кандидатів. Вони проводять агітацію та сприяють кандидату у проведенні виборчого процесу. Також такі особи представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також із засобами масової інформації та виборцями.