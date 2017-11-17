Злодії “почистили” автомобіль, поки власник міняв колесо

17/11/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на неодноразові застереження правоохоронців, жителі краю продовжують потерпати від рук автозлодіїв. Мешканці Тернопільщини через свою безпечність втрачають кошти на цінне майно.

Два факти крадіжки задокументували правоохоронці Тернопільського відділу поліції. Один потерпілий повідомив, що з його автомобіля викрали сумку в якій знаходилось туристичне спорядження. Зловмисники потрапили до салону пошкодивши замок пасажирських дверок. Потерпілий оцінив завдані збитки в 14 000 гривень

Від рук зловмисників потерпів ще один житель обласного центру. Допоки чоловік намагався замінити пошкоджене колесо, невідомі непомітно поцупили сумку заявника. Як наслідок – чоловік залишився без документів та готівки, сума завданих збитків чимала – майже 20 000 гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.