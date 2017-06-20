Злодій заліз до квартири тернополян через балкон

20/06/2017 Розмір тексту:

За підозрою у вчиненні крадіжки поліцейські Тернопільського відділу поліції затримали в порядку статті 208 КПК раніше судимого тернополянина. Зловмисник через балкон проник до чужої квартири і поцупив ноутбук.

Раніше неодноразово судимий зловмисник скористався тим, що господарів не було вдома. Пошкодивши вікно, він забрався на балкон, а звідти без перешкод потрапив до квартири. З цінного знайшов ноутбук. Його й привласнив. Потерпілі оцінили вартість втраченого майна у п’ять тисяч гривень.

Кримінальне провадження розпочато за частиною третьою статтті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.