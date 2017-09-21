Жителів Тернопільщини лікуватимуть по-новому. ВІДЕО

21/09/2017 0
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Електронна система охорони здоров’я eHealth запрацювала в тестовому режимі.

Від учора лікарі первинної ланки зможуть реєструватися в системі та реєструвати декларації своїх пацієнтів. Цей етап розвитку eHealth дозволить впровадити перший із кроків реформи фінансування медицини – принцип «гроші ходять за пацієнтом».

Систему 19 вересня презентували на Тернопільщині. Пілотний проект розпочне діяти у Збаражі, а згодом – розповсюдиться по всій області. У місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги показали, як виглядатимуть електронні медичні картки пацієнтів. А у реєстратурі продемонстрували, як працює електронний запис до лікаря.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

 

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