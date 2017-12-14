Житель Чортківщини втратив 12 тисяч гривень, продаючи котел на відомому сайті

14/12/2017 Розмір тексту:

Для прийому платежів в Інтернеті використовуйте картку з нульовим балансом та не вказуйте в оголошенні номер телефону, який прив’язаний до вашої банківської картки. Про це застерігають поліцейські всіх краян, хто купує чи продає товари через мережу.

Дванадцять тисяч гривень втратив житель Чортківщини, торгуючи через Інтернет. На сайті ОЛХ чоловік розмістив оголошення про продаж газового котла. Телефонний дзвінок від клієнта обернувся для нього величезними втратами. Після того, як продавець і покупець обговорили деталі купівлі-продажу, чотківчанин був упевнений, що кошти от-от надійдуть на його рахунок, проте отримав повідомлення про зняття 12 тисяч гривень.

Із заявою потерпілий звернувся до поліцейських. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 190ККУ.