Завтра у Тернополі оберуть кращі малюнки про Героїв

19/01/2017 Розмір тексту:

20 січня в Українському домі «Перемога» з ініціативи міської організації ВО «Свобода» відбудеться підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків «Герої української нації», приуроченого до 180 річниці народження Степана Бандери.

В ході запланованого заходу передбачено нагородження переможців цінними призами та відзнаками всіх учасників конкурсу.

– Степан Бандера є нашим провідником, а тому до 108-ї річниці його народження ми започаткували конкурс «Герої української нації» і запросили всі школи, всі художні майстерні, які працюють у Тернополі, щоб діти долучилися. У конкурсі взяло участь близько 40 дітей. Серед дитячих малюнків є і мої фаворити, а завтра молоді художники будуть нагороджені, – розповів депутат місткої ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.