Завтра Нерукотворний образ Спасителя покине Тернопіль

21/02/2017 Розмір тексту:

Черга до Нерукотворного образу, який наразі перебуває в Катедрі постійно збільшується. Люди поспішають помолитися біля унікальної реліквії. Більшість вірить у чудодійну силу ікони.

Нагадаємо, Нерукотворний образ перебуває у Тернополі від шістнадцятого лютого, завтра у другій половині дня його відправлятимуть до Ватикану. Тож у жителів краю залишилося небагато часу, щоб встигнути помолитися біля ікони. Враховуючи довжелезні черги, приходити необхідно завчасно.

«Цей образ прийнято називати Спас Нерукотворний або Мандиліон, що означає «обрус». Історія цієї реліквії оповита багатьма легендами. Найпоширеніші дві: одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги, друга вказує на зцілення едеського царя ликом Спасителя, зображеного на полотні. Сьогодні цей образ є великим скарбом християнської традиції, він зберігається у Папській захристії Секстинської Капелли. Щороку його виставляють для почитання на Вечірні у п’яту неділю Великого посту, – розповів о. Орест Павліський (УГКЦ).

Біля унікальної реліквії вже помолилися десятки тисяч жителів краю і паломників з різних областей України.