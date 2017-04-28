Як Роман Заставний розповів про чужу жінку і отримав нагороду за відвертість. ВІДЕО

28/04/2017 Розмір тексту:

Тернопільський народний депутат зізнався на всю Україну, на яку жінку задивлявся в залі парламенту.

Роман Заставний розповів, яку землячку розглядав на фото.

Натомість команда телеканалу 112 подарувала йому ще більше світлин красивих українок. А також нагородила тернопільського парламентаря відзнакою за відкритість, яку, як наголосили, отримує далеко не кожен політик, що потрапляє під приціл їхньої камери.