Заслужений художник України Євген Удін відзначає 80-річний ювілей

11/04/2017 Розмір тексту:

80-річний ювілей та 60-річчя творчості відзначає 11 квітня Заслужений художник України Євген Удін. Його творчість – це сотні картин, виконаних у різних жанрах та майже 400 проілюстрованих книг.

За фахом художник книжковий графік та це тільки частина його діяльності. Є у нього чудові живописні та акварельні роботи, екслібриси, листівки, медалі. На картинах Євгена Удіна відображені краєвиди багатьох міст колишнього Радянського Союзу, України, а також міста і містечка країн ближнього зарубіжжя.

Кожна картина Євгена Удіна, як і проілюстрована книга, має свою цікаву історію, а то й декілька. Для самого художника усі роботи є важливими та є серед них і найцінніші. Йдеться про одну з перших проілюстрованих художником книг. Написав її Михайло Івасюк – батько Володимира Івасюка.

– Після війни, у 1945 році, наша сім’я оселилися у Чернівцях, – згадує Євген Удін. – І так трапилось, що будинок Михайла Івасюка був через дорогу від нашого. Це була дуже інтелігентна сім’я, а Володю я пам’ятаю ще маленьким. Михайло Григорович не тільки працював викладачем, а й був завідувачем кафедри у Чернівецькому університеті. Все життя він також їздив Карпатами – збирав казки Буковини та Верховини. І ці казки у його обробці друкували щонеділі на сторінці для дітей у газеті «Радянська Буковина». Тож я з дитинства знав ці казки. А після завершення навчання у Львівській академії друкарства я почав працювати в ужгородському видавництві «Карпати». На той час книга «Казки Буковини. Казки Верховини» якраз була у плані до друку. І Михайло Івасюк вже бачив мої попередні ілюстрації та запропонував оформити і його казки. Щоб зробити це я також багато подорожував Карпатами, замальовував побут і життя гуцулів, ходив по селах і хуторах, а потім усе замальоване переносив на сторінки книги. Так я став першим художником, який ілюстрував перше видання казок Михайла Івасюка. Обкладинка і форзац книги були кольоровими, а усі малюнки чорно-білими, виконані у техніці ліногравюри.

Та найцікавіше, що з цією книгою пов’язана ще одна історія, яка трапилася вже через десяток років.

– Років через 15 після видання казок, я побачив цю книгу на Косівському базарі, – розповідає Євген Удін. – Вона була потерта, засалена, у каплях парафіну. Старий гуцул, який її продавав просив за неї рубля. Я поцікавився чому він її продає. Виявилося, що казки він купив в магазині у Чернівцях ї їх прочитали не тільки його онуки, а й все село, а продавав їх, щоб ще хтось міг прочитати. Я вирішив купити ту книжку і вона для мене є однією з найцінніших.

Із 1961 року Євген Удін живе і творить у Тернополі. І рідному місту художник присвятив дуже багато робіт. А усі, хто любить і шанує творчість цієї надзвичайної людини, можуть особисто привітати ювіляра.

Творчий вечір Євгена Удіна відбудеться 11 квітня о 17.00 в Тернопільській обласній філармонії. Вхід вільний.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee