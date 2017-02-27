Залишилися лічені дні, щоб зареєструватися на турнір імені Юрія Науменка

27/02/2017 Розмір тексту:

3, 4, 5 березня у фізкультурно-оздоровчому комплексі КЗ «ДЮСШ та інших ігрових видів спорту» відбудеться сьомий турнір з міні-футболу пам’яті Юрія Науменка. Заявки для участі приймають до першого березня.

Футбольний турнір пам’яті Юрія Науменка у Тернополі традиційний. Постать цього відомого спортсмена добре відома не лише на Тернопільщині, а й за межами України. Він все своє життя присвятив футболу, тренував тернопільських спортсменів, дбав про розвиток великого футболу, футзалу і міні-футболу в Тернополі. Відтак було прийнято рішення запровадити у Тернополі міні-футбол імені Юрія Науменка. Проводять змагання уже сьомий раз.

«Наразі триває реєстрація учасників, заявки для участі можна подавати до першого березня. Заявити про своє бажання позмагатися за футбольний трофей можуть всі охочі команди міста та області. Турнір розпочинається третього березня», – розповідає голова обласної федерації футболу Володимир Мариновський.

Щороку турнір збирає більше двадцяти футбольних команд.