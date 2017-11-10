За теревені по телефону у Тернополі оштрафували дві сотні водіїв

10/11/2017 Розмір тексту:

Від початку року патрульні склали 213 адмінматеріалів на водіїв, які розмовляли по телефону, перебуваючи за кермом.

За це правопорушення передбачена відповідальність від двадцяти п’яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Управління патрульної поліції Тернополя наголошує, що використання засобів зв’язку під час руху відволікає водіїв. Відповідно через неуважність вони можуть спричинити ДТП.