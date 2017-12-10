За теревені по телефону тернопільські патрульні оштрафували понад 200 водіїв
10/12/2017 0
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Від початку року патрульні склали 220 адмінматеріалів на водіїв, які розмовляли по телефону, перебуваючи за кермом.
За це правопорушення передбачена відповідальність від двадцяти п’яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Управління патрульної поліції Тернополя наголошує, що використання засобів зв’язку під час руху відволікає водіїв. Відповідно через неуважність вони можуть спричинити ДТП. Штраф за дане порушення складає 425 гривень.
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