За теревені по телефону тернопільські патрульні оштрафували понад 200 водіїв

10/12/2017 Розмір тексту:

Від початку року патрульні склали 220 адмінматеріалів на водіїв, які розмовляли по телефону, перебуваючи за кермом.

За це правопорушення передбачена відповідальність від двадцяти п’яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.