За одну добу у пожежах на Тернопільщині загинули троє людей

21/11/2017 Розмір тексту:

Впродовж однієї доби на лінію «102» надійшло три повідомлення про нещасні випадки, які призвели до фатальних наслідків.

У вечері, 17 листопада, 52-річний тернополянин курив цигарку і заснув. Недопалок впав на ліжко й спричинив задимлення. Продукти горіння, а саме чадний газ, стали причиною удушення чоловіка.

Інформацію про дану подію правоохоронці внесли в журнал єдиного обліку.

Аналогічний випадок стався і на Монастирищині. Там через куріння в ліжку загинув 45-річний мешканець села Сеньків.

Тіло загиблого виявив його сусід, якого занепокоїла відсутність товариша на господарстві.

Ще одну смерть задокументували працівники Зборівського відділення поліції. Мешканець села Озерна помер у власному помешканні через неправильне користування побутовими предметами, що призвело до задимлення будинку.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.