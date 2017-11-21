За одну добу у пожежах на Тернопільщині загинули троє людей
Впродовж однієї доби на лінію «102» надійшло три повідомлення про нещасні випадки, які призвели до фатальних наслідків.
У вечері, 17 листопада, 52-річний тернополянин курив цигарку і заснув. Недопалок впав на ліжко й спричинив задимлення. Продукти горіння, а саме чадний газ, стали причиною удушення чоловіка.
Інформацію про дану подію правоохоронці внесли в журнал єдиного обліку.
Аналогічний випадок стався і на Монастирищині. Там через куріння в ліжку загинув 45-річний мешканець села Сеньків.
Тіло загиблого виявив його сусід, якого занепокоїла відсутність товариша на господарстві.
Ще одну смерть задокументували працівники Зборівського відділення поліції. Мешканець села Озерна помер у власному помешканні через неправильне користування побутовими предметами, що призвело до задимлення будинку.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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