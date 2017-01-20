За хабар у 280 тисяч гривень сільського голову з Тернопільщини оштрафували “аж” на 25 тисяч

20/01/2017 Розмір тексту:

Суд оштрафував на 25,5 тис грн. колишню сільську голову с. Гаї Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області Світлану Лютинець, яка отримала хабар у вигляді благодійного внеску споживчому кооперативу у розмірі 280 тис грн. за виділення землі.

Про це свідчить вирок Тернопільського міськрайонного суду від 16 грудня, пишуть Наші гроші.

Влітку 2015 року до сільської голови Лютинець звернулась особа, яка хотіла безоплатно отримати у власність земельну ділянку площею 0,1 га на території Гаї-Шевченківської сільської ради для будівництва індивідуальних житлових будинків та господарських будівель і споруд.

Лютинець розповіла, що може вплинути на депутатів сільської ради, щоб ті своїм рішенням виділили землю, і запропонувала за такий вплив надати їй неправомірну вигоду у розмірі $12 тис.

Як встановило слідство, голова села побоювалась, що її можуть викрити правоохоронці, і тому попросила надати кошти під виглядом благодійного внеску на рахунок споживчого кооперативу «ЖБК «Вікторія Гаї-Шевченківські».

1 вересня 2015 року Лютинець отримала імітаційні квитанції «Ощадбанку», згідно з якими кооперативу були перераховані кошти на загальну суму 280 тис грн. Після цього особа, яка хотіла отримати землю, фіктивно вступив до «ЖБК «Вікторія Гаї-Шевченківські», і отримав від голови села виписку із рішення Гаї-Шевченківської сільради, яке депутати не приймали, про надання йому як члену кооперативу дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Того ж дня правоохоронці затримали Лютинець.

Колишня сільська голова повністю визнала свою вину. Суд кваліфікував її дії як закінчений замах на одержання неправомірної вигоди для третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, і призначив їй покарання у вигляді штрафу 25,5 тис грн.

Світлана Лютинець займала посаду сільського голови с. Гаї Шевченківські з 2002 по 2015 роки.