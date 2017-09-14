Вихованці дитсадка на Тернопільщині масово заразилися кишковою інфекцією

14/09/2017 Розмір тексту:

Кишкову інфекцію масово підхопили діти у селі Криве Підволочиського району. Спалах захворюваності трапився після вживання неякісних страв у місцевому дошкільному навчальному закладі. Джерело інфекції наразі встановлюють лікарі-епідеміологи.

Усі діти, які захворіли, відвідують місцевий дошкільний навчальний заклад. Наразі відомо, що отруєння трапилося саме там. Відтак на час проведення розслідування, дошкільний заклад закрили.

«Страви, які вживали вихованці готувалися на харчоблоці дитсадка. І ще продукція поступала із супровідними документами, окрім курячих яєць, які цей заклад отримав 29 серпня. Троє дітей захворіло увечері сьомого вересня, їх госпіталізували до дитячого відділення лікарні близько десятої години. Їхній попередній діагноз – кишкова інфекція. Лікарі розповідають, що захворювання середньої важкості. Джерело збудника наразі встановлюється», – розповідає лікар-епідеміолог «Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Світлана Маціпура.

Під час розслідування працівники санепідслужби виявили ряд порушень в організації харчування дітей.

Софія Романська