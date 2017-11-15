Вшануймо пам’ять українських героїв

15/11/2017 Розмір тексту:

19 листопада відбудеться панахида за жертвами Ягільницької трагедії.

У селі Ягільниця Чортківського району знайшли масове захоронення українських патріотів, в’язнів чортківської тюрми, яких 27 листопада 1942 року розстріляли німецькі окупанти. Пошуки місця розстрілу тривали багато років. Ідентифікувати вдалося 56 осіб. І ось через 75 років їх поховають з усіма почестями та за християнським звичаєм.

Чин поховання відбудеться 18-19 листопада 2017 року. Першого дня о 12 год. 30 хв. труни доставлять до катедрального Собору Петра і Павла у м. Чортків, де їх зустрічатимуть духовенство, родичі загиблих і миряни. Тоді ж відбудеться панахида. У Соборі вони перебуватимуть протягом доби.

На другий день о 12 год. розпочнеться чин похорону. Від катедрального Собору Петра і Павла траурна процесія рухатиметься через площу Героїв Євромайдану, пройде вулицею Степана Бандери до центрального міського кладовища, де й відбудеться поховання.

Тернопільська обласна державна адміністрація запрошує жителів області своєю присутністю вшанувати пам’ять загиблих Героїв.