Восени до військкоматів покличуть понад 20 тисяч юнаків з Тернопільщини
18/09/2018 0
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Під час цьогорічного осіннього призову на Тернопільщині планують покликати до військкоматів майже 23 тисячі призовників. При цьому підуть служити лише 550 юнаків.
Про це повідомили у Тернопільському обласному військкоматі, передає Сорока.
Нагадаємо, осінній призов цього року триватиме упродовж жовтня-грудня.
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