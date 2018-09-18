Восени до військкоматів покличуть понад 20 тисяч юнаків з Тернопільщини

18/09/2018 0
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Під час цьогорічного осіннього призову на Тернопільщині планують покликати до військкоматів майже 23 тисячі призовників. При цьому підуть служити лише 550 юнаків.

Про це повідомили у Тернопільському обласному військкоматі, передає Сорока.

Нагадаємо, осінній призов цього року триватиме упродовж жовтня-грудня.

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