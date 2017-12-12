Внаслідок пожежі у Бережанах загинула жінка
12/12/2017 0
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11 грудня о 13:42 виникла пожежа в кімнаті житлового будинку у місті Бережани на вулиці Лепких.
Внаслідок загорання загинула власниця будинку. Вогонь знищив вхідні двері, облицювання стін та стелі у вхідному коридорі, повідомляють в Управлінні ДСНС.
Ймовірна причина події – необережне поводження з вогнем.
Пожежно-рятувальні підрозділи для гасіння пожежі не викликались.
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