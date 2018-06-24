Вітання голови Тернопільської ОДА Степана Барни з нагоди Дня молоді

24/06/2018 Розмір тексту:

Дорогі друзі, щиро вітаю Вас з чудовим святом – Днем молоді, яке традиційно відзначаємо в останню неділю червня.

Молодість — пора безмежних мрій та світлих надій. Це прекрасна пора для нових звершень, знань та відкриттів, планування майбутнього та час змін.

Бути молодим – вірити у свої сили та знати, що на світі немає нічого неможливого. Це неповторний період, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху.

Сучасні та освічені молоді люди — творці майбутнього і сьогодення. Завдяки Вашому патріотизму, любові до Батьківщини, творчим здобуткам, відкриттям наша країна впевнено рухається вперед! Ваші енергія та завзяття, оптимізм та наполегливість знаходять своє місце у бізнесі та політиці, наукових працях, на виробництві, у спортивних досягненнях та мистецтві. Ви не боїтеся відстоювати власні інтереси та не йдете наперекір своїм принципам та переконанням. Ви не хочете підлаштовуватися під вже існуючі обставини, а, безперечно, змінюєте їх на краще, стаючи справжніми творцями новітньої історії! Саме від вашої активної громадянської позиції залежать перспективи розвитку держави. І ви стаєте незамінною опорою, фундаментом розквіту й процвітання України.

Тож бажаю завжди залишатися собою! Успіхів у всіх починаннях та безмежних можливостей розвивати свої таланти! Сили й наснаги, щастя, здоров’я, невичерпної енергії та оптимізму!

З повагою,

Степан Барна