Відважних і сміливих кличуть на місце найбільшого бою УПА

03/04/2018 Розмір тексту:

28 квітня – 1 травня тернопільська молодь візьме участь у найбільшій в Україні спортивно-патріотичній тереновій грі.

Вже 16-й рік поспіль понад 400 юнаків та дівчат із всієї України з’їдуться на місце найбільшого в історії бою Української Повстанської Армії, що знаходиться на межі Тернопільської та Рівненської областей, в урочищі Гурби. Це подія для для сміливих та нагода відірватись від цивілізації та випробувати себе в екстремальних ситуаціях. Гра відбувається у лісі площею 20 км² та триває 60 годин без перерви. Часто найцікавіші події розгортаються вночі.

За перемогу змагаються 2 курені – “Вовки” та “Леви”. Курені у свою чергу діляться на підрозділи: чоти і рої (як в УПА). Щоб перемогти — доведеться проявити всі свої найкращі якості, а часом — розвинути необхідні. Учасники діляться на дві команди, що змагаються між собою за прапори одна одної. Кожен учасник має імпровізоване життя — пов’язку кольору своєї команди (жовта або червона) на рукаві.

“Гурби-Антонівці” єднають Україну!

Організатори – Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Міністерство молоді та спорту України.

Деталі про гру та анкета на сайті — http://gurby.org.ua/