Від сьогодні багатьом тернопільським водіям “світить” солідний штраф

26/10/2017 Розмір тексту:

Від сьогодні діють нові штрафи за паркування на місцях, призначених для інвалідів. Сума штрафів збільшилася від 255 гривень до 1 020 – 1700 гривень. Закон в дії від двадцять шостого жовтня 2017-го року.

Водіям вкотре нагадують: місця для інвалідів можуть займати лише ті водії, які мають фізичні вади.

«Набуває дії закон про посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Нормами закону передбачено, що за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю передбачається штраф від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян: від 1020 до 1700 гривень. Дотепер цей штраф становив 255 гривень», – повідомили у ГУ Національної поліції в області.

У разі виявлення автомобілів, які незаконно припарковані на місцях інвалідів, поліція евакуйовуватиме їх.

Софія Романська