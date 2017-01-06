Велетенська різдвяна шопка знов радує тернополян. ФОТО

06/01/2017 Розмір тексту:

У церкві Святого апостола Петра в Тернополі облаштували шопку завширшки 30 метрів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив настоятель храму отець Юстиніан.

«Таку велику шопку із різдвяним вертепом встановлюємо вже 12 років поспіль. Її ширина – близько 30, а висота до 20 метрів. Тішимося, що ця шопка є окрасою нашого храму, куди на молитву і оглядини такого рухомого вертепу приходять та приїжджають з інших міст сотні вірян», – сказав він.

Сама шопка має вигляд діорами, яка розташована уздовж однієї із стін церкви і аж під купол. Тут можна побачити ясла зі святим дитятком, фігури Марії, Йосипа, біблійні персонажі. Є і ціле селище на пагорбах із хатками, храмом, людьми та різними птахами й звірятами, навіть живими кроликами. Окремі елементи шопки рухомі. Це – фігурки святого Франциска, Святих Володимира, Ольги, Митрополита Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого. Вони проходять навколо Ісуса і віддають йому поклін.

Складні механізми спонукають рухатися не тільки біблійних персонажів. У рухомому вертепі – б’є годинник, ангели прорубують у лісі дорогу, кивають головами тваринки, пливе кораблик, засвічуютьcя і згасають зорі, дзюркотить вода, падаючи на колесо водяного млина.

Шопку зазвичай упродовж двох тижнів готують щонайменше двадцять монахів. Усі рухомі фігурки, що вклоняються Божому дитятку, виготовляє отець Косьма.

Щороку найбільшу в Україні тернопільську шопку відвідують тисячі дорослих і дітей.

Фото з сайту 0352.ua