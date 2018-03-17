В Тернополі водій і пасажири вигнали з маршрутки контролерів. ФОТО

17/03/2018 Розмір тексту:

Випадок стався у маршрутці №15.

Про це повідомила у групі Тернопільські плітки користувач під ніком Тетяна Тетяна.

“Секунду тому в 15 маршрутку зайшли контролери. Ось ці пан і пані. Квитків ні у кого не було… Шофер сказав що то не його робота, валідатор глюче і попросив вийти і не харити його, його підтримала маршрутка і все….” – написала Тетяна.