В Тернополі водій і пасажири вигнали з маршрутки контролерів. ФОТО
17/03/2018 1
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Випадок стався у маршрутці №15.
Про це повідомила у групі Тернопільські плітки користувач під ніком Тетяна Тетяна.
“Секунду тому в 15 маршрутку зайшли контролери. Ось ці пан і пані. Квитків ні у кого не було… Шофер сказав що то не його робота, валідатор глюче і попросив вийти і не харити його, його підтримала маршрутка і все….” – написала Тетяна.
Коментарі (1)
Олег17/03/2018
І ви хочете у Європу?? Ви хочете законів і порядків?? Всі винні, а ми – ні. Майбутнього в цій державі немає…..
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