В Тернополі спіймали серійного автозлодія

16/04/2018 Розмір тексту:

Від рук зловмисника потерпів житель обласного центру. Вранці молодик повернувся до іномарки, яку припаркував неподалік місця проживання та виявив пошкоджений замок й відсутність майна. Крадій викрав засіб зв’язку, автомагнітолу та інструменти, які знаходились на видному місці, тим самим завдавши збитків на чималу суму.

Поліцейські Тернопільського відділу поліції розшукали особу причетну до протиправного. Ним виявився тернолянин 1985 року народження. Молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, повідомляють у поліції.

Йому інкримінують частину 1 статті 185 ККУ – «Крадіжка». Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.