В Тернополі орудує банда злодіїв-кавказців

07/03/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці звертаються до краян з проханням повідомляти про перебування у їхніх населених пунктах, на вулицях, в під’їздах будинків невідомих осіб кавказької зовнішності, адже є інформація про те, що в Тернополі гастролює група квартирних крадіїв.

До поліцейських із заявою звернулася жителька обласного центру і повідомила, що з її квартири по вулиці Юності невідомі особи викрали майже три тисячі американських доларів, сім найменувань виробів із золота та ноутбук. Зловмисники проникли до помешкання потерпілої шляхом підбору ключа.

Зі слів сусідів потерпілої, того дня вони бачили поблизу будинку невідомих осіб кавказької зовнішності, але не зважили на це, і ніхто в поліцію не повідомив. А правоохоронці припускають, що, ці особи можливо й вчинили злочин. Слідчо-оперативні заходи із встановлення підозрюваних тривають, а правоохоронці закликають тернополян бути пильними та безпечними.

Керівник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк каже, що варто остерігатися й осіб ромської національності. Адже правоохоронці уже не раз доводили їхню причетність до крадіжок майна з під’їздів, сходових кліток, підвалів, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.