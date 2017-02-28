В самих шортах і на лижах: тернополяни креативно провели зиму. ФОТО
28/02/2017 0
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Спортивно-розважальний комплекс Savich-Park у Тернополі з його гірськолижною трасою – улюблене місце відпочинку містян. А вчора їм тут справді було на що подивитися.
Троє хлопців влаштували перегони на лижах лише в одних шортах, навіть без футболок. Фото виклав у соцмережу Віталій Кирилов: «Підйомник теж запускали, сніг на лінії підйому ще тримається, незважаючи +12 вдень».
«А де дівчата в бікіні? Що за сексизм?», «Красені! Нормальні проводи зими мають бути такими!», – захоплено пишуть тернополяни у коментарях під фото.
Джерело: Прес-центр
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