Усі дороги – в болоті. На Тернопільщині копають буряки. ВІДЕО

10/11/2017 Розмір тексту:

Фото і відео “заболочених” центральних доріг області масово викладають в соціальних мережах автолюбителі.

Люди обурені, що контролюючі структури і автодорожники геть забули про свої функції – утримання доріг в належному стані та забезпечення безпеки руху на шляхах. Виявляється, що в Україні функціонує ціла Державна служба з безпеки на транспорті. Однак її діяльності у сезон збору цукрових буряків практично непомітно.

Звичайно, найлегше у цій ситуації перевести стрілки на фермерів. Мовляв, їх потрібно питати, чому дороги в болоті. Але насправді не зовсім так. Мабуть, крім структур агрохолдингу”Мрія”, решта аграрних підприємств області не мають серйозного власного автопарку вантажних автомобілів. Натомість перевізниками, як правило, є приватні АТП та прості підприємці, для яких це “піковий” період для заробітку. Напередодні бурякового сезону ціни на їхні послуги різко дорожчають. А гонитва за “довгою гривнею” призводить і до “перегрузу”, і до “болотяних” доріг.

У цій ситуації надія тільки на відповідальність структур, яким держава доручила стежити за безпекою на дорогах.

P.S. Також чомусь мовчить завжди говіркий на аграрну тематику радник відомого міністра. Мабуть, теж буряки копає…

Відео каналу ALFua

Фото Андрія Деркача