У Зарваницю до чудотворного образу прибувають тисячі прочан. ВІДЕО

13/02/2017 Розмір тексту:

Тисячі прочан прибувають у Марійський духовний центр, що у селі Зарваниця, аби приклонитись перед Нерукотворним Образом Ісуса Христа. У суботу святиня в супроводі представників офіційної делегації прибула з Ватикану на Тернопільщину.

Протягом чотирьох днів прочани зможуть приступати з молитвою до нерукотворного образу. Представники духовенства наголошують, що подію, яка відбувається у ці дні на Тернопільщині не потрібно сприймати як екскурсію, це паломництво християн, яке кожен з нас має глибоко пережити. Недільне Богослужіння 12 лютого з нагоди прибуття нерукотворного образу у Зарваниці очолили митрополит Тернопільсько-Зборівський, архієпископ Василій Семенюк та владика Теодор. Літургія у Марійському духовному центрі відбулась за участі заступника завідателя Папської Захристії, протоієрея Паоло Бенедіка, який у складі делегації, що супроводжувала ікону, прибув на Тернопільщину з Ватикану. З України протоієрей Паоло привезе копію ікони Зарваницької Божої матері і подяку від духовенства та українського народу папі Франциску за благословення відправити чудотворний образ в Україну. Образ, який втретє за всю історію християнства покинув Ватикан.

Паоло Бенедік, протоієрей, заступник завідателя Папської Захристії:

– Хочу сказати, що сталося справжнє чудо для України. Стався унікальний випадок, коли ікона вдруге прибуває в одну і ту ж країну за два роки – це чудо , – сказав своєму зверненні до парафіян храму, Паоло Бенедік.

Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк закликав усіх християн, молячись до чудотворного образу, просити у Господа припинення кровопролиття на Сході нашої держави та миру для України. Під час богослужіння архієпископ подякував людям, які долучились до того аби святиня приїхала на Тернопільщину.

Василій Семенюк, архієпископ, митрополит Тернопільсько-Зборівський:

– Хочу скласти вдячність в особливіший спосіб пану Ігорю Гуді і його дружині Наталі. Пан Ігор є президентом благодійного фонду «Твори добро». За його підтримки та сприяння в нас на Тернопільщині перебуває ця рідкісна ікона. Вона перебуває, щоб ми могли молитись перед нею за Україну, за мир, а найбільше, щоб ця ікона зворушила серця нашого народу і наш народ став християнським правдивим народом. Пан Ігор і пані Наталя моляться разом з нами. Вони особисто були присутні в Римі, щоби відпровадити цю ікону на Україну. Щиро дякую, Вам, наші дорогі українські добродії, я думаю, ви ще багато добрих справ зробите для церкви, для українського народу, – сказав Василій Семенюк.

Тернопільським благодійникам митрополит символічно подарував ікону Зарваницької Божої Матері.

Ігор Гуда, фундатор Благодійного фонду «Твори добро»:

– Сьогодні Тернопільщина переживає історичний день – початок паломництва до нерукотворного образу Ісуса Христа. 00.40. 00.01. Нехай сила нашої віри зміцнить наш народ у спільній молитві, а Господь благословить кожну родину здоров’ям і дарує мир Україні, – зазначив Ігор Гуда.

Після завершення святкової літургії священнослужителі Тернопільщини та Ватикану освятили воду. Християни, що прибули до Зарваниці з усіх куточків нашої області мали можливість приклонитись до чудотворного образу.

У Марійському духовному Центрі унікальна святиня перебуватиме до 15-го лютого, звідти Нерукотворний образ Христа з Ватикану привезуть у Катедральний собор Тернополя, де він перебуватиме до 22-го лютого. Храми для молитви будуть відчинені цілодобово.