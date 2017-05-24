У центрі Тернополя розповідали про статеве виховання підлітків. ФОТО

24/05/2017 Розмір тексту:

Тиждень планування сім’ї триває на Тернопільщині. З цієї нагоди в обласному центрі провели акцію, під час якої представники ГО «Відродження нації» розповідали про статеве виховання підлітків.

Соціальні працівники роздавали тернополянам брошури із статевого виховання та репродуктивного здоров’я.

«Питання щодо планування сім’ї сьогодні дуже важливе. Це особливо актуально для молодих сімей, а також для тих, хто вступає у шлюб. І така величезна кількість абортів, яка реєструється у Тернопільській області, це також через те, що люди не вміють планувати сім’ю. У буклетах, які ми роздаємо, є інформація щодо правильної контрацепції, а також щодо того, як відбувається запліднення. Думаю, цю інформацію повинні знати також і підлітки. Хоча для них ми проводимо спеціальні консультації», – розповідає учасниця акції Аліна Гошовська.

У рамках Тижня планування сім’ї у Тернополі заплановано ще чимало акцій. Одна із них стосуватиметься заборони абортів в Україні.

Софія Романська