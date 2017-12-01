У ТНЕУ обрали найкрасивішу студентку. ФОТО

01/12/2017 0
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Вчора, 30 листопада, в актовій залі економічного університету Тернополя обирали володарку титулу «СтудМіс ТНЕУ». За корону переможниці змагалися 14 дівчат з різних факультетів вишу, однак у виборі першої красуні рішення журі було однозначним.

Перемогу у конкурсі здобула 20-річна Анна Данилюк. Дівчина навчається на четвертому курсі факультету міжнародних економічних відносин і за плечима має чимале модельне минуле, пише видання Тернополяни.

Як розповіла Аня в одному з нещодавніх інтерв’ю, навіть у вільний час вона намагається всебічно розвиватися.

– У 14 років я закінчила модельну школу та вже понад 6р частково займаюсь моделінгом. Все життя займаюсь танцями. Здобула КМС зі спортивної аеробіки, танцювала у головному складі команди ТНЕУ, виграла Чемпіонат України. Була учасником міжнародного волонтерського табору у Німеччині. У 2016 і 2017 також брала участь у міжнародно-культурній програмі США. Закінчила Школу Помічника Депутата. Щаслива, що брала участь у найбільшій події світової модельної індустрії – World Model Market. Відчула на собі всі етапи кастингу проекту « Супермодель по-українськи» – каже переможниця «СтудМіс ТНЕУ».

Дівчина вважає, що в світі немає нічого кращого за подорожі. Мріє відвідати розкішну Норвегію  і непохитну Ісландію.

– Моє життєве кредо: «Якби ви зрозуміли, наскільки сильні ваші думки, ви б ніколи не думали негативно». Тому використовуйте свою уяву, тоді й можливості стануть безмежними, – говорить Анна Данилюк.

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