У Тернополі затримали бідового злодія, який з автомобіля викрав… продукти
20/09/2018 0
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Серед білого дня 29-річний житель Тернопільського району обікрав автомобіль. З чужими речами на місці злочину його затримали співробітники Тернопільського відділу поліції.
До чужого транспортного засобу підозрюваний проник, зламавши замок дверцят. З салону викрав продукти, інструменти та інші речі власника. Невідомого, котрий вовтузився біля машини, помітили перехожі і повідомили про підозрілого чоловіка правоохоронців.
Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього крадені речі. Це не перший злочин, який вчинив 29-річний житель Тернопільського району. Як встановили правоохоронці, він причетний ще до чотирьох крадіжок.
Підозрюваного поліцейські затримали згідно статті 208 КПК.
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