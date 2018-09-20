У Тернополі затримали бідового злодія, який з автомобіля викрав… продукти

20/09/2018 0
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Серед білого дня 29-річний житель Тернопільського району обікрав автомобіль. З чужими речами на місці злочину його затримали співробітники Тернопільського відділу поліції.

До чужого транспортного засобу підозрюваний проник, зламавши замок дверцят. З салону викрав продукти, інструменти та інші речі власника. Невідомого, котрий вовтузився біля машини, помітили перехожі і повідомили про підозрілого чоловіка правоохоронців.

 

Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього крадені речі. Це не перший злочин, який вчинив 29-річний житель Тернопільського району. Як встановили правоохоронці, він причетний ще до чотирьох крадіжок.

 

Підозрюваного поліцейські  затримали згідно статті 208 КПК.

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